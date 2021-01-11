Доработка плагина Pre-resize images

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1078 просмотров
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Нужна доработка плагина загрузки картинок Pre-resize images для сайта на OsClass.

https://osc4u.com/plugins/miscellaneous/pre-resize-images_i171

Необходимо добавить возможность вращения картинок

3 года назад
novostiv
Сергей 
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв