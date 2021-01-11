Склейка и редактирование сайта на Openkart

Нужен PHP скрипт, который подключается к API Тинькова, и получает выписку за указанный период. Документация https://business.tinkoff.ru/openapi/docs#section/Vvedenie
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Так как артикулы в опте и в рознице будут одинаковые, то когда с розничного каталога заказы падают на почту, то они (розничные позиции) пусть выделяются другим цветом. (заливка зеленым цветом всей строки)
- На сайте в розничном каталоге должен показываться реальный остаток (метраж) товара по каждой позиции. (подумать как именно?)
- Установить id merchant ( API ПриватБанка API юр.лиц API LiqPay )
- Последняя (свежая) партия должна быть выше предыдущей и выгружаться на сайте в самом верху
- На товарах со скидкой делаем ленточку с размером скидки в процентах и дублируем эти товары в разделах Скидки и в Общем каталоге. Цены в грн округляем до целых чисел, % скидки также округляем до целых чисел.
- С розничного каталога убираем раздел Остатки
- С розничного каталога убираем раздел Скоро в продаже
- С розничного каталога убираем раздел Фурнитура
- В розничном каталоге добавляем раздел Скидки
- В розничном каталоге добавляем раздел Распродажа
- Привязываем файл выгрузки к соответствующим разделам сайта с последующей выгрузкой в нужные разделы
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