Склейка и редактирование сайта на Openkart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1078 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Так как артикулы в опте и в рознице будут одинаковые, то когда с розничного каталога заказы падают на почту, то они (розничные позиции) пусть выделяются другим цветом. (заливка зеленым цветом всей строки)
  • На сайте в розничном каталоге должен показываться реальный остаток (метраж) товара по каждой позиции. (подумать как именно?)
  • Установить id merchant ( API ПриватБанка API юр.лиц API LiqPay )
  • Последняя (свежая) партия должна быть выше предыдущей и выгружаться на сайте в самом верху
  • На товарах со скидкой делаем ленточку с размером скидки в процентах и дублируем эти товары в разделах Скидки и в Общем каталоге. Цены в грн округляем до целых чисел, % скидки также округляем до целых чисел.
  • С розничного каталога убираем раздел Остатки
  • С розничного каталога убираем раздел Скоро в продаже
  • С розничного каталога убираем раздел Фурнитура
  • В розничном каталоге добавляем раздел Скидки
  • В розничном каталоге добавляем раздел Распродажа
  • Привязываем файл выгрузки к соответствующим разделам сайта с последующей выгрузкой в нужные разделы
3 года назад
jantorres888
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад