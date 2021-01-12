PHP Скрипт

Веб-программированиеЗавершен11 заявок1228 просмотров
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Нужен PHP скрипт, который подключается к API Тинькова, и получает выписку за указанный период.

Документация https://business.tinkoff.ru/openapi/docs#section/Vvedenie

PHP
3 года назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
xipsovich
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$10
2 дня
Все быстро и четко)
Чётко поставленная задача. Отличный заказчик.