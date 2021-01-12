Технологический стек: laravel (php), vue js, posgresql Нужно внести небольшие правки в сайт job.kazangmu.ru, которые описаны в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PHP скрипт, который подключается к API Тинькова, и получает выписку за указанный период.
Документация https://business.tinkoff.ru/openapi/docs#section/Vvedenie
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