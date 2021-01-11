Перенести сайт на новое ядро

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1029 просмотров
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Нужно переверстать сайт на новое ядро. 

CMS: WordPress, Atilekt.CMS

Устранить некоторые технические моменты : 

Доработать инпуты в корзине и модалки при нажатии "Заказать" 

Техобслуживание сайта, для предотвращения "падений", лагов.

Исправление мелких багов

Добавление баннеров и акций на сайт + фото

По минимуму заниматься дизайном сайта, в случае если нужно будет что-то заменить

3 года назад
guest_1610378600983
3 года в сервисе
Был
3 года назад