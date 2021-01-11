ТЗ кратко: 1. ТОЛЬКО Frontend часть С НУЛЯ! Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts 2. Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер. Работающий по расписанию. Парсить нужно с нескольких сайтов. Плюс возможность редактировать полученные данные. И подсчет средней цены
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно переверстать сайт на новое ядро. CMS: WordPress, Atilekt.CMS Устранить некоторые технические моменты : Доработать инпуты в корзине и модалки при нажатии "Заказать" Техобслуживание сайта, для предотвращения "падений", лагов. Исправление мелких багов Добавление баннеров и акций на сайт + фото По минимуму ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт pravilopareto.ru требуется для всех устройств с IOS выводить иконку apple в шапке, футере и контактах. Схематичный макет во вложении. Документация тут https://developer.apple.com/documentation/businesschat/adding_a_business_chat_button_to_your_websiteВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
[list=1][*]Так как артикулы в опте и в рознице будут одинаковые, то когда с розничного каталога заказы падают на почту, то они (розничные позиции) пусть выделяются другим цветом. (заливка зеленым цветом всей строки)[*]На сайте в розничном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен PHP скрипт, который подключается к API Тинькова, и получает выписку за указанный период. Документация https://business.tinkoff.ru/openapi/docs#section/VvedenieВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Технологический стек: laravel (php), vue js, posgresql Нужно внести небольшие правки в сайт job.kazangmu.ru, которые описаны в файле.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Нужна доработка плагина загрузки картинок Pre-resize images для сайта на OsClass. https://osc4u.com/plugins/miscellaneous/pre-resize-images_i171 Необходимо добавить возможность вращения картинокВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть макет в фигме, натянуть на ВП, пишите цену, сроки, похожие проекты, опыт и знанияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим Ruby программист для периодической работы над проектом (киносайт). Различные изменения в структуру, новый функционал и тд. Работа/оплата - проектная. Приведите пару ссылок на ваши проекты на рельсах и ставку за час работы. Есть как сложные, так и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $800
Нужно доработать фронтенд как на liveplasma точка com в html5. Базовый функционал готов, но нужно чтобы всё красиво и плавно двигалось, в общем - довести до ума. Также можно проработать дизайн. Бэкенд реализован на рельсах. От вас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад