Белый экран при входе в DLE

Здравствуйте! Нужно "подправить" примитивно-элементарный веб-ресурс... Сайт состоит из страниц карты: OSM, спутник Гугл + слой публичной кадастровой карты Украины. На каждую страницу карты "подтягиваются" точки из соответствующего файла - Файл.js Задача состоит в том, чтобы добиться на этой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Когда я прописываю логин и пароль на сайте, и если они верные то сайт просто падает и постоянно отображает только белый фон. Сайт написан на движке DLE.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Забыл пароль к старому инстаграм аккаутну, сейчас он мне он нужен. Доступа к номеру телефона тоже нету, тк сменил его очень давно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка личного кабинета на Wordpress Основная идея зачем нужен личный кабинет – предоставление контента для конкретных пользователей, которые оплатили подписку. После регистрации (или в процессе регистрации по согласованию с Заказчиком) пользователю предлагается на выбор приобрести программу ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется порядка 4000 единиц оборудования с уникальным кодом. Необходимо подобрать веб-решение (или разработать с нуля своё) с базой данных и поиском по ней. База данных должна содержать уникальные записи о каждой позиции. Предварительно поля нужны следующие: [list][*]уникальный код;[*]наименование;[*]12 текстовых ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен парсер. Работающий по расписанию. Парсить нужно с нескольких сайтов. Плюс возможность редактировать полученные данные. И подсчет средней ценыВеб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ кратко: 1. ТОЛЬКО Frontend часть С НУЛЯ! Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts 2. Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно переверстать сайт на новое ядро. CMS: WordPress, Atilekt.CMS Устранить некоторые технические моменты : Доработать инпуты в корзине и модалки при нажатии "Заказать" Техобслуживание сайта, для предотвращения "падений", лагов. Исправление мелких багов Добавление баннеров и акций на сайт + фото По минимуму ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт pravilopareto.ru требуется для всех устройств с IOS выводить иконку apple в шапке, футере и контактах. Схематичный макет во вложении. Документация тут https://developer.apple.com/documentation/businesschat/adding_a_business_chat_button_to_your_websiteВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
[list=1][*]Так как артикулы в опте и в рознице будут одинаковые, то когда с розничного каталога заказы падают на почту, то они (розничные позиции) пусть выделяются другим цветом. (заливка зеленым цветом всей строки)[*]На сайте в розничном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен PHP скрипт, который подключается к API Тинькова, и получает выписку за указанный период. Документация https://business.tinkoff.ru/openapi/docs#section/VvedenieВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад