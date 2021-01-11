Вытягивание меток на карту (речь не о картах)

Здравствуйте!

Нужно "подправить" примитивно-элементарный веб-ресурс...

Сайт состоит из страниц карты: OSM, спутник Гугл + слой публичной кадастровой карты Украины. На каждую страницу карты "подтягиваются" точки из соответствующего файла - Файл.js

Задача состоит в том, чтобы добиться на этой многослоевой карте отображения

дополнительных точек (2-5 штук) более крупного размера и в заданном месте. Место

(локация) крупных (дополнительных точек) задается путем прописывания в

определенном файле или непосредственно в коде каждой страницы координат этих

точек. При этом, существующая, на данный момент, структура и содержание файла

Файл.js изменению не подлежат. Т.е., по большому счету, нужно "придумать" решение для

одной страницы. Остальные страницы изменю сам по образу и подобию...