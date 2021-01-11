База данных товаров

Имеется порядка 4000 единиц оборудования с уникальным кодом.

Необходимо подобрать веб-решение (или разработать с нуля своё) с базой данных и поиском по ней.

База данных должна содержать уникальные записи о каждой позиции.

Предварительно поля нужны следующие:

уникальный код;

наименование;

12 текстовых полей;

фото до 10 шт;

прикрепленный к позиции pdf-файл;

уникальный QR-код.

Необходимо предусмотреть: удобную массовую загрузку информации в базу данных и корректное отображение сайта на мобильных устройствах.

Пример страницы для поиска: TZ-index.png

Пример страницы позиции: TZ.png