Разработать сервис разметки данных

Нужно сделать доработки на PHP проектt, а именно Графики, которые вытягивают информацию из блокчейна и один график из бд(там ларавел + самопиской код) + будут мелкие правки в самом лендинге и лк(не много и не сложные) [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing[/url]