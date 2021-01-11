Поправить стили CSS на сайте

Добрый день ! Задание состоит из 2 пунктов 1 Сделать возможность в админке загружать подсказки Например если пользователь ввел массаж ему должны быть предложены быть подсказки тайский массаж, lpg массаж и так дале 2 Поправить поиск для Кэшбэка и Промокодов ТЗ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте https://remont-kvartir-vladivostok.ru/ исправить/заменить/убрать медиа-запросы CSS (@media. Сайт на WP
Вот ответ техподдержки Яндекса, что нужно пофиксить:Добрый день, Алексей!
Данная ситуация связана с тем, что в настоящее время Вебвизор 2.0 не поддерживает медиа-запросы CSS (@media, см. скриншот). Для корректной записи посещений можем порекомендовать вам не использовать эту технологию адаптивности сайта.
Для решения данной задачи обратитесь к вебмастеру вашего сайта.
Бюджет 500р. срок 3 час
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