Настроить правильный вывод оставленных данных человека из формы

$5
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1027 просмотров
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Нужно помочь разобраться в чём проблема вывода данных из формы на сайте и понять в чём проблема передачи данных по АПИ.

Там всё настроено и должно работать, но не понятно почему не работает (редиректит обратно на главную). Нужны будут знания PHP и немного JS. Подробнее опишу в лс

3 года назад
yevhen_lysenko
Евгений 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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