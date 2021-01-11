Настроить правильный вывод оставленных данных человека из формы

Нужно помочь разобраться в чём проблема вывода данных из формы на сайте и понять в чём проблема передачи данных по АПИ.

Там всё настроено и должно работать, но не понятно почему не работает (редиректит обратно на главную). Нужны будут знания PHP и немного JS. Подробнее опишу в лс