Мини фриланс платформа

Добрый день!

Ищу человека для создания небольшой платформы по обмену услуг.

Логика похожа как на фрилансе, но все гораздо проще.

Кратко:

Есть профиль заказчика, исполнителя и администратора. Заказчик размещает

объявление где указывает параметры объекта. Исполнитель может искать

заказы, фильтровать по регионам, цене, виду работ, делать ставку на

проект указывая цену и комментарий.

У исполнителя будет также простой календарь где он сможет указывать некоторые сроки работ по объектам

Есть небольшой сайт где будут показаны основные услуги, фирмы, контакты и форма обратной связи

Сайт и админка будут делаться на основе html шаблона.

Прототип и описание скину в личку

Предпочтение отдаю стеку Laravel + Vue