Python bot для Телеграмма!

Нужен бот-игра "Угадайка" бот должен давать вопрос а пользователь должен дать правильный ответ и получить промокод! Мне нужен бот и бд с промокодами, по времени не срочно но можо по быстрее. По цене бюджет до 5000 руб, но за хорошую работу могу и прибавить. Креативить разрешается. Спасибо за работу!