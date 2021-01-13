Python bot для Телеграмма!

$68
Веб-программированиеЗавершен5 заявок262 просмотра
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Нужен бот-игра "Угадайка" бот должен давать вопрос а пользователь должен дать правильный ответ и получить промокод! Мне нужен бот и бд с промокодами, по времени не срочно но можо по быстрее. По цене бюджет до 5000 руб, но за хорошую работу могу и прибавить. Креативить разрешается. Спасибо за работу!

Python
3 года назад
vas_sux93
Василий 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ilya_mik2000
Илья 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
$65
4 дня
Отзыв недоступен.
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