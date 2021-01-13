Python bot для Телеграмма!

Собственно есть сверстанный шаблон интернет магазина, нужно подключить его к системе управления Djem (название незнакомое пусть не пугает), все там практически на php написано, есть примеры реализации, да и сам я помогу или техподдержка, если ...
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Нужен бот-игра "Угадайка" бот должен давать вопрос а пользователь должен дать правильный ответ и получить промокод! Мне нужен бот и бд с промокодами, по времени не срочно но можо по быстрее. По цене бюджет до 5000 руб, но за хорошую работу могу и прибавить. Креативить разрешается. Спасибо за работу!
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