Подключить интернет магазин на Djem

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1127 просмотров
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Собственно есть сверстанный шаблон интернет магазина, нужно подключить его к системе управления Djem (название незнакомое пусть не пугает), все там практически на php написано, есть примеры реализации, да и сам я помогу или техподдержка, если будут вопросы.  Единственный момент админка на windows. 

При успешной реализации этого проекта, дам на подключение следующий. Работы много..

3 года назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад