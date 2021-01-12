Подключить интернет магазин на Djem

Собственно есть сверстанный шаблон интернет магазина, нужно подключить его к системе управления Djem (название незнакомое пусть не пугает), все там практически на php написано, есть примеры реализации, да и сам я помогу или техподдержка, если будут вопросы. Единственный момент админка на windows.

При успешной реализации этого проекта, дам на подключение следующий. Работы много..