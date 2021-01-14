Разработка сайта – игровой платформы.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок937 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.     Панель администратора2.     Панель игроков Подробности напишу в сообщении.

3 года назад
guest_16104708826646
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Заменить загрузчик фото с flash версии на ajax (сайт на PHP + Flash)

    В связи с отказом от flash необходимо заменить старую версию загрузчика фото на любой простой ajax загрузчик + простой редактор на fabricjs (возможность добавления текста на фото) Сайт - тематическое сообщество на самописной CMS. Написан на PHP ...

    PHPAjaxСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать одну страницу на Реакте, html5 или другим способом

    Общее задание : 1. фон страницы  - картинка космоса, вид на планету с орбиты (произвольная, выбирается из открытых источников). на "орбите" вращаются три  3д объекта (произвольные, так же можно взять из открытых источников. одинаковые, различающиеся лишь цветом) ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенос сайта на Wordpress

    $1

    есть сайт на ссылке [url=https://www.carbon-parts-inc.com/]carbon-parts-inc.com [/url]он идет как блог+ маленький интернет магазин.  нужно все перенести на Ворпресс. Сайт должен быть 1 в 1 на вордпресе. Пишите вашу цену за работу и сроки.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    $700

    Необходимо сделать доработку сайта (типа новостной портал): [list][*]Подключить формы email подписки к Sendy API[*]Создать систему отображения баннеров и реферальных ссылок[*]Подключить некоторые секции верстки к админке[/list] Более подробное ТЗ отправлю в личной переписке.Работа через Git. Для данного проекта предпочитаю ...

    WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка из PSD макета

    $25

    Мне нужна главная страница моего сайта. Мне нужен реально мастер своего дела, который сделает все быстро и красиво! По оплате, перевод на карту. За хорошую работу оставлю положительный отзыв. По срокам мне нужно максимум до ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Анализ сайта и устранение лазеек

    Требуется помощь программиста в анализе сайта, который был взломан. В нахождение в нем лазеек через которые программист получил к нему доступ и их устранение. Работа с одним заказчиком. Оплата сдельно на карту или кошелек. Начать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать плагин для интеграции фискального регистратора

    Для тех, кто работал с API iiko. Инструкции API [url=https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html]https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html[/url]  Описание протокола ККМ во вложении. Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели. Тут задание https://dropmefiles.com/POqHN

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад