Перенос сайта на Wordpress

$1
Веб-программированиеЗавершен9 заявок12114 просмотров
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есть сайт на ссылке carbon-parts-inc.com

он идет как блог+ маленький интернет магазин. 

нужно все перенести на Ворпресс.

Сайт должен быть 1 в 1 на вордпресе.

Пишите вашу цену за работу и сроки. 

WordPress
3 года назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Eugene_Winner
Евгений 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
$230
31 день
Евгений мастер своего дела. Помог в трудную минуту. Сайт перенес быстро и качественно, после мелких исправлений и доработок был восторг. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Дмитрий отличный заказчик - порядочный, пунктуальный. Всегда на связи, задачи ставит понятно и оперативно. Рекомендую, с удовольствием буду работать и в дальнейшем!