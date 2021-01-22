Форма с PGP(OpenPGP) шифрованием (php)

Нужно создать форму, данные которой сохранять в базе (MySql) в зашифрованном виде (PGP - https://www.php.net/manual/en/book.gnupg.php) и отдельно скрипт с приватным ключом для расшифровки этих данных. Доступ к серверу с предустановленным ПО будет предоставлен. Детали отправлю в личку. Желательно исполнители с опытом в криптографии.