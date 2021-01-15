Чат-бот Telegram, поиск и вывод данных из Google Sheet

Нужен Telegram-бот, который поможет находить информацию в Google-таблице и выводить информацию в сообщении.

1. Пользователь вводит название организации (буквы)

2. Происходит поиск информации по условию «Ячейка в столбце А содержит…» или «Ячейка в столбце B содержит…» (то есть не должно быть точного совпадения).

Столбец «А» — полное название организации

Столбец «В» — сокращенное название организации

3. Вывод информации: столбцы из подходящий строки. Необходимо специальное форматирование (скриншот прилагаю).

Важно, чтобы у админа была возможность видеть, кто и какую информацию запрашивал у бота.

Гугл-таблица постоянно обновляется.

Желательно настроить, чтобы бот работал только у определенных пользователей.