Доработать JS код

Необходимо будет дорабатывать функционал проекта, исправлять ошибки и делать рефакторинг. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Фронтэнд используется для управлением данными в мобильных приложениях. Текущий основной стэк: - Vue - Nuxt - Express - Axios Требования: Отличные знания JavaScript, ...
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Привет. Есть такой код
https://jsfiddle.net/krm64c38/
При нажатии внутри iframe должно срабатывать [code]alert("Click123!");[/code]Но из-за элементов во фрейме не работает как нужно. А нужно так: чтобы при любом клике внутри iframe (даже по кнопкам) срабатывал alert и плеер должен запускаться, это всё должно происходить 1 кликом.
Можно использовать jquery 2.х
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