Разработчик ПО с опытом 6 лет
Разработка:
- Веб-приложения. Backend - Java, Spring Boot, Hibernate, любая база данных. Frontend - Vue.js, Bootstrap, Ajax, JavaScript, CSS
- Мобильные приложения. На текущий момент только Android - разработка с 0, доработка существующих.
- Интеграционные сервисы. Разработка API для обращения к внешним сервисам (Google, Yandex, Amazon, Netflix)
- Базы данных. Проектирование, формирование запросов к БД, создание процедур и функций, обработка данных, администрирование. (Oracle PL / SQL, PostgreSQL)
- Создание сайтов. Wordpress, Joomla и другие системы, обслуживание уже созданных сайтов.
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