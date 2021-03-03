artbaby

Артемий artbaby

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик ПО с опытом 6 лет

Разработка:

  • Веб-приложения. Backend - Java, Spring Boot, Hibernate, любая база данных. Frontend - Vue.js, Bootstrap, Ajax, JavaScript, CSS
  • Мобильные приложения. На текущий момент только Android - разработка с 0, доработка существующих.
  • Интеграционные сервисы. Разработка API для обращения к внешним сервисам (Google, Yandex, Amazon, Netflix)
  • Базы данных. Проектирование, формирование запросов к БД, создание процедур и функций, обработка данных, администрирование. (Oracle PL / SQL, PostgreSQL)
  • Создание сайтов. Wordpress, Joomla и другие системы, обслуживание уже созданных сайтов.
JavascriptWordPressOraclePostgreSQLСайт на WordPressAndroidCSSJoomlaBootstrapAjax