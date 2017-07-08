vkontekst

Валерий Якубцевич vkontekst

 
32 годаБеларусь/Минск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Грамотный Интернет-маркетинг для грамотного бизнеса

Контекстная реклама (Яндекс, Гугл) и таргетинг (ВК, Фейсбук).

Создание сайтов под ключ (Joomla, конструкторы).

Раскрутка сообществ и встреч ВК.

Веб-дизайном: 

- проектированием постов для соц. сетей;

- оформление для соц. сетей;

- дизайн сайтов.

Дизайн сайтаJoomla
Отзывы заказчиков
rysev
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
7 баллов
6 лет назад
Лендинг, одностраничный сайт на LPGenerator
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Собрать базу групп из вконтакте
Отлично поработал, работа выполнена ОЧЕНЬ качественно, буду продолжать работу с Валерием. Рекомендую!
Отлично обо всем договорились, оплата своевременная, все супер!
Ответный отзыв
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужна статья
Сделал все оперативно и качественно
Хорошо поработали!
Ответный отзыв
envoys
Марат 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Обложка для группы вк
Хорошая работа и в срок, рекомендую!
Все в срок, после Марат давал еще задания
Ответный отзыв