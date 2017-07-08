Грамотный Интернет-маркетинг для грамотного бизнеса
Контекстная реклама (Яндекс, Гугл) и таргетинг (ВК, Фейсбук).
Создание сайтов под ключ (Joomla, конструкторы).
Раскрутка сообществ и встреч ВК.
Веб-дизайном:
- проектированием постов для соц. сетей;
- оформление для соц. сетей;
- дизайн сайтов.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
10 баллов
6 лет назад
Отлично поработал, работа выполнена ОЧЕНЬ качественно, буду продолжать работу с Валерием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично обо всем договорились, оплата своевременная, все супер!
$3
10 баллов
6 лет назад
Сделал все оперативно и качественно
Ответный отзыв
Хорошо поработали!
$2
10 баллов
6 лет назад
Хорошая работа и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Все в срок, после Марат давал еще задания