Лендинг, одностраничный сайт на LPGenerator

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайнер-технолог для полного создания одностраничного лендинга, в 3-5 экранов, на платформе LPGenerator (обязательно использовать именно эту платформу) с формой обратной связи.

6 лет назад
rysev
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vkontekst
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!