Дизайн лого и вебсайта

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок363 просмотра
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Разработка дизайна для логотипа и вебсайта.

6 лет назад
Ruslan78
45 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Aleksis377
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$400
10 дней
Великолепная работа, нацеленная на результат. Позитивный настрой и отличная коммуникация. Рекомендую и буду сотрудничать сам в дальнейшем.
Очень доволен сотрудничеством с Русланом. Было четко составленное техническое задание, всегда своевременная оплата, оперативные ответы на вопросы и много других плюсов. Спасибо за интересный проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Мои рекомендации!