Дизайн лого и вебсайта

Нужно сделать дизайн страницы для настольных компов и мобильных. Страницы заказа и страницы благодарности. Очень грубо, что нужно видеть - dj вложенном файле. От Вас нужно - будет материалы готовые к верстке. Общая концепция работа на мешках ...