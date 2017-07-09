Переработать макет psd

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок292 просмотра
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Есть купленный макет psd есть прототип как нужно переработать. Дополнительно скину в личку.  

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6 лет назад
optimovl
Никита 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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