Дизайн для сайта

Здравствуйте. Разработать дизайн ГЛАВНОЙ страницы сайта. ТЗ по запросу. Предпочтения - строгий, светлый, лаконичный дизайн в стиле минимализм ( флэт или материал). Срок - 5 дней, безопасная сделка. Требования к исполнителю - опыт работы( образование), наличие подтверждённого портфолио, положительные ...
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Дизайн главной для сайта наркологического центра. Аккуратный, яркий, с любовью к шрифтам. Подробное ТЗ в приложении
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