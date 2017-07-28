Дизайн для сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок229 просмотров
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Дизайн главной для сайта наркологического центра. Аккуратный, яркий, с любовью к шрифтам. Подробное ТЗ в приложении

6 лет назад
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно, с учетом все пожеланий. Виталий внимательно относится ко всем пожеланиям, вносит необходимые корректировки, приятен в общении.
Отличный заказчик, оплата быстрая без вопросов, с пониманием относится к работе! Реокмендую
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