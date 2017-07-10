Необходимо нарисовать дизайн лендинга

$49
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок166 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика: Юридическое агентство

Сроки: до 10.07.17 12:00 МСК

Стоимость: 3000 руб

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.

Дизайн лендинга
6 лет назад
vlasevnin_ae
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад