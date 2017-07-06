Требуется выполнить редизайн сайта strahovoy-urist.ru Страховой Юрист.ру - является ТОП-сайтом по юридической помощи автомобилистам после ДТП. №1 на рынке независимой оценке и судебной экспертизе. [u]Требуется улучшить ЮЗАБИЛИТИ главной страницы.[/u] Изменить главную страницу: Изменить главное меню; Логотип; Разработать структуру сайта (главного меню); Изменить ...
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Необходимо сделать дизайн лендинга в psd
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