Визуализация. Внести правки

Добрый день Вот Подробное ТЗ https://yadi.sk/d/_RWoVWUG3KoF6g Нужен ответственный хороший дизайнер. Надоели рабочие, которые срывают сроки в разы. Поэтому, будем работать по СБР (можно и по заказу по постоплате), и с разбивкой на мелкие части. Срок ставлю реальный, если ...