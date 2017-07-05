Требуется нарисовать дизайн лендинга.

Тематика: Агенство Лидогенерации.

Сроки - пять дней с момента утверждения кандидата.

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой или с чем-то аналогичным.

Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.