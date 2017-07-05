Требуется нарисовать дизайн лендинга.

$70
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок281 просмотр
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Требуется нарисовать дизайн лендинга.

Тематика: Агенство Лидогенерации.

Сроки - пять дней с момента утверждения кандидата.

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой или с чем-то аналогичным.

Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.

Дизайн лендинга
6 лет назад
melalex36
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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