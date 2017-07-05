Разработка макета для рассылки по ТЗ

Добрый день! От вас требуется: -знание принципов юзабилити вебсайтов -умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн) -четкая организация рабочего процесса -соблюдение дедлайнов -ответственность и доступность -настрой на долгосрочное сотрудничество Понятная структура проекта с иерархией файлов, осмысленными названиями и комментариями для верстальщика. Количество правок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать макет для почтовой рассылки.
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