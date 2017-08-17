Дизайн сайта беседок

$150
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки330 просмотров
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Нужно нарисовать простой стильный дизайн сайта адаптированный под 5 разрешений экрана. 

1. Дизайн главной  страницы, шапка с меню, поиск, меню слева, 9 картинок категорий по центру, внизу блок как оформить заказ. 

Чуть ниже популярные товары. следующий блок – как сделать заказ, далее блок отзывы клиентов и футер 

2. Каталог – 9 товаров по центру, + кнопка показать еще  внизу блок как оформить заказ + футер 

3. Карточка товара блок с фото, справа блок  конверсионный – цена кнопка в корзину, быстрый заказ варианты покупки товара, 

4. Страница оформления заказа 

4. Страница о компании с фото. 

5. Общий дизайн страниц 

В процессе работы необходимо быть готовым к правкам. 

Общий стиль в зеленных тонах, кнопки конверсии красные. 

Шрифт чуть крупнее обычного. 

Дизайн сайта
6 лет назад
-0_o-
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$100
3 дня
все хорошо
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