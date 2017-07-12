Landing page. Адаптивная верстка.

$50
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок354 просмотра
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Добрый день, Необходимо сверстать в Html+css, сделать адаптивную верстку, прикрутить php обработчик.

Особенность - наличие видеофона на 1 экране.

Все пояснения по верстке лендинга смотрите в скриншоте

Шаблон в PSD

Срок выполнения 2-3 дня

6 лет назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$50
3 дня
Энрике отлично справился с работой. В начале были проблемы с коммуникацией, когда их решили очень быстро закончили проект. Приятная цена и реальные сроки. Энрике сроки не затягивал, делал вовремя. Рекомендую!
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