Landing page. Адаптивная верстка.

На движке есть определённое количество внешних и страниц кабинета, которые надо отрисовывать. Все детали и примеры при личном общении. Подойдёт дизайнер с пониманием как работают сайты и хотя бы небольшим портфолио. В месяц по 3-4 проекта. 1 неделя на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Необходимо сверстать в Html+css, сделать адаптивную верстку, прикрутить php обработчик.
Особенность - наличие видеофона на 1 экране.
Все пояснения по верстке лендинга смотрите в скриншоте
Шаблон в PSD
Срок выполнения 2-3 дня
- Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3000
Добрый день! Нам необходим первоклассный адаптивный дизайн для обувного интернет-магазина. Начать необходимо будет с прототипа, над которым мы поработаем совместно (и сторона разработчиков, и сторона клиента будут вовлечены; потребуется несколько встреч в Киеве). Все детали будут ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Добрый день! Стартует новый проект, ищем дизайнера с креативным мышлением. Прошу выслать свой дизайн одной странички, можно без слоев, нам важен Ваш подход. Сайт рассчитан на разные возрастные группы. Основная задача проекта – оказание услуг без ...Завершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн, можно адаптировать макет. Вот хороший пример https://www.weblancer.net/users/Bogdanovskaya/portfolio/dizajn-sajtov-9/chocolate-slim-landing-page-2081943/ только нужно сделать более в тематике косметологии и медицины: https://st.weblancer.net/download/2800537/?detailed=1 http://od.epil.elos.ua/ Цветовая палитра: http://html.it-shark.net/ Также нужно раскроить и реализовать по ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1l741Z1UgEkbqaftomUOZoukbR8_x8V51yYQFqbnP-XsЗавершен6 лет назад
Нужен дизайн лендинга Требуется консультация специалиста как и где расположить информацию на лендинге, ленд нужен не большой 2-3 блокаЗавершен6 лет назад
Требуется спокойная и солидная главная страница сайта www.oblaka.de. Без изысков и ошеломлений. Верстка должна быть удобной для телефонов. Сайт предназначен для пользователей среднего и более возарста. Ожидаю описание дизайна или упрощенный эскиз и предложение цены ...Завершен6 лет назад
Приветствую! Нужно полностью сменить дизайн и структуру сайта [url=http://bace.ru]http://bace.ru[/url] на Ваше усмотрение Необходимо 3 версии дизайна (под компьютер, планшет, мобильный) Подразумевается стиль сайта красочный, информативный, надежный в сфере финансов. Информация в блоках сайта остается такая же, но сами ...Завершен6 лет назад
- $530
Требуется разработка адаптивного дизайна 6 страниц, по прототипам: Главная: [url=https://yadi.sk/i/e_AfSZzm3KcRF7]yadi.sk/i/e_AfSZzm3KcRF7[/url] Каталог: [url=https://yadi.sk/i/CzLeV1YR3KcRFC]yadi.sk/i/CzLeV1YR3KcRFC[/url] О компании: [url=https://yadi.sk/i/KPMIywl-3KcREw]yadi.sk/i/KPMIywl-3KcREw[/url] Прайс-лист: [url=https://yadi.sk/i/k0rp3jZy3KcREz]yadi.sk/i/k0rp3jZy3KcREz[/url] Контакты: [url=https://yadi.sk/i/yr5oPotO3KcRFE]yadi.sk/i/yr5oPotO3KcRFE[/url] Страница продукции: [url=https://yadi.sk/i/AV0aFvSF3KcREs]yadi.sk/i/AV0aFvSF3KcREs[/url] Дизайн нужно сделать лучше, чем на прототипе. Расположение блоков, структуру и наполнение оставляем. Все остальное, что касается дизайна, меняем. Контент (фото + тексты) предоставляется. Тип сайта: Корпоративный сайт для ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Основная и мобильная версия. Предусмотреть два режима работы: блог (статьи в хронологическом порядке) и сайт ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
ВАЖНО ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ Нужно сделать дизайн страницы по примеру. Нужно спроектировать новостную ленку в платформу по примеру. Это один из этапов, Важно выполнить в сроки! Готовы давать постоянную работу, важно адекватность и гибкость! Сайт доннор: http://5sfer.com/ Куда будет интегрирована страница: http://joxi.ru/KAxpXawT4nyz3A Описания: Скрин 1: http://joxi.ru/D2PgEvZsdj0GWm 1- текстовый ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад