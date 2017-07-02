Спроектировать страницу, Дизайн страницы

Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то ...
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Нужно сделать дизайн страницы по примеру.
Нужно спроектировать новостную ленку в платформу по примеру.
Это один из этапов, Важно выполнить в сроки!
Готовы давать постоянную работу, важно адекватность и гибкость!
Сайт доннор: http://5sfer.com/
Куда будет интегрирована страница: http://joxi.ru/KAxpXawT4nyz3A
Описания:
Скрин 1: http://joxi.ru/D2PgEvZsdj0GWm
1- текстовый блок
2,3,4 - категории статей
5 -аватар пользователя
6 -имя пользователя (кликабельная)
7 -названия статьи
8- текст
Скрин 2: http://joxi.ru/LmGg4vzsR47qxm
справа дожно быть 3-и блока
блок 1 - Топ 5 лучших пользователей
должно содержать:
1- аватар
2-Имя ( кликабельное)
Блок 2 - Топ 5 конспектов
должно содержать:
1- аватар
2-Имя ( кликабельное)
3 - ссылка на конспект
Блок 3 - Коментарии
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