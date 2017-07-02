Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то ...
Дизайн сайта в стиле минимализм, возможно с программированием
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу сразу обратить внимание!!! Рассматриваются только дизайнеры с чувством вкуса и стиля. Присылать только свои работы, не шаблонные!!!!
Итак, сайт по продаже он-лайн курсов, стиль - дорогой минимализм (не в плане оплаты).
Главная, О нас, Курсы, Описание отдельного курса, Личный кабинет, Просмотр купленого курса, Отзывы (видео), Контакты. Мобильная версия
Просьба прислать 1-2 работы соответствующие указанному стилю и стоимость.
На "А поговорить" времени нету, если все же остались вопросы - на ваше усмотрение, но на принятие решение будет влиять способность понимать с полуслова...
Не стоит тратить свое и наше время и присылать шаблонную рекламу, ссылки на все портфолио и п.т. - такие предложения рассматриваться не будут. Если одна работа не будет соответствовать описанным требованиям - дальше никто ничего смотреть не будет.
Также не рассматриваются заявки студий с предложениями заняться комплексной разработкой - этап когда подсовывали работы других дизайнеров или шаблонные уже пройден (узнаем по почерку), так что пока выбираем дизайн, а потом, если будет комфортно работать можем рассмотреть дальнейшие условия сотрудничества.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется реализовать дизайн сайта продаж. Проработан детальный макет каждой страницы. Отрисованы все формы и уведомления. Всего - 12 страниц (1 Главная + 9 страниц с изменениями содержания контента, описываются разные услуги + 1 страница помощи и дополнение к ...Завершен6 лет назад
- $30
Есть "готовый" дизайн главной в корале, нужно его перерисовать в вектор (фотошоп а лучше в скетч). Слово готовый в ковычках потому, что нужно будет немного доработать. Совсем малость)Завершен6 лет назад
Есть сайт mamaya.by, на этом шаблоне будет еще один магазин делаться на тему детских качелей, горок и т.п. Нужно подготовить основные картинки для нового магазина, а именно: 1) три картинки для слайдера (размер 2560х350px, формат JPG). На темы: ...Завершен6 лет назад
Требуется дизайн для интернет магазина электроники. Необходимы следующие страницы: - Главная - Список товаров - Карточка товара Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина. Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета. От ...Завершен6 лет назад
Необходимо создать дизайн шаблона на станкостроительную и металургическую тематику. После утверждения дизайна создать шаблон для CMS Joomla или WP. Интересны цены и сроки. Спасибо. ДмитрийДизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика: услуги по продажам Сроки: до 5 июля Приоритет исполнителям уже работавшим с данной тематикой. Прикрепляйте свои работы (портфолио). Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать два аннера для бильбоарда. Тематика оконные жалюзи. Надо разработать акцию, добавить скидку 15% или продающий текст. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте ссылки на свой профиль, где я смогу увидеть примеры Ваших работ, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Средний по размерам лендинг (около 5 экранов) на тему программирования, на основе прототипа. Срок - до 2 июля 21:00. Предлагайте свою цену.Завершен6 лет назад
Нужно нарисовать по прототипу [url=http://lp-ho.snkt.ru/home.html]http://lp-ho.snkt.ru/home.html[/url] Графики по минимуму, сайт должен быть лёгким, основной упор на контент. Обязательно прикрепите примеры работ, укажите сроки и стоимость.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт6 лет назад