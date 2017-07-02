Дизайн сайта в стиле минимализм, возможно с программированием

Прошу сразу обратить внимание!!! Рассматриваются только дизайнеры с чувством вкуса и стиля. Присылать только свои работы, не шаблонные!!!!

Итак, сайт по продаже он-лайн курсов, стиль - дорогой минимализм (не в плане оплаты).

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Просьба прислать 1-2 работы соответствующие указанному стилю и стоимость.

На "А поговорить" времени нету, если все же остались вопросы - на ваше усмотрение, но на принятие решение будет влиять способность понимать с полуслова...

Не стоит тратить свое и наше время и присылать шаблонную рекламу, ссылки на все портфолио и п.т. - такие предложения рассматриваться не будут. Если одна работа не будет соответствовать описанным требованиям - дальше никто ничего смотреть не будет.

Также не рассматриваются заявки студий с предложениями заняться комплексной разработкой - этап когда подсовывали работы других дизайнеров или шаблонные уже пройден (узнаем по почерку), так что пока выбираем дизайн, а потом, если будет комфортно работать можем рассмотреть дальнейшие условия сотрудничества.