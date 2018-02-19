Сделать дизайн сайта по изготовлению фотозон

Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то сто получилось ). Сейчас хочу что бы сайт был одна страничный ,

Сайт будет разбит на блоки

1) Прессстены на свадьбы и торжества

2) Прессстены на конференции, выставки , форумы и т.д

3) Детские прессстены

4) Фотозоны премиум класса

5 ) Каталог шаблонов

6) Аренда и прокат оборудования