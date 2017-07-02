Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то ...
Адаптивный дизайн 6 страниц сайта, по прототипу и контенту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка адаптивного дизайна 6 страниц, по прототипам:
Главная: yadi.sk/i/e_AfSZzm3KcRF7
Каталог: yadi.sk/i/CzLeV1YR3KcRFC
О компании: yadi.sk/i/KPMIywl-3KcREw
Прайс-лист: yadi.sk/i/k0rp3jZy3KcREz
Контакты: yadi.sk/i/yr5oPotO3KcRFE
Страница продукции: yadi.sk/i/AV0aFvSF3KcREs
Дизайн нужно сделать лучше, чем на прототипе. Расположение блоков, структуру и наполнение оставляем. Все остальное, что касается дизайна, меняем.
Контент (фото + тексты) предоставляется.
Тип сайта:
Корпоративный сайт для производственного предприятия (производителя промышленного оборудования).
Синонимы для будущего дизайна: промышленность, индустриальный, B2B, технологическое оборудование, корпоративный сайт.
Цвета: зеленый (под цвет продукции), серый, оранжевый (дополнительный)
Материалы и контент для работы, также, можно взять по ссылке: http://promm2011.wixsite.com/metalforms-1
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется реализовать дизайн сайта продаж. Проработан детальный макет каждой страницы. Отрисованы все формы и уведомления. Всего - 12 страниц (1 Главная + 9 страниц с изменениями содержания контента, описываются разные услуги + 1 страница помощи и дополнение к ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Основная и мобильная версия. Предусмотреть два режима работы: блог (статьи в хронологическом порядке) и сайт ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
ВАЖНО ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ Нужно сделать дизайн страницы по примеру. Нужно спроектировать новостную ленку в платформу по примеру. Это один из этапов, Важно выполнить в сроки! Готовы давать постоянную работу, важно адекватность и гибкость! Сайт доннор: http://5sfer.com/ Куда будет интегрирована страница: http://joxi.ru/KAxpXawT4nyz3A Описания: Скрин 1: http://joxi.ru/D2PgEvZsdj0GWm 1- текстовый ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Прошу сразу обратить внимание!!! Рассматриваются только дизайнеры с чувством вкуса и стиля. Присылать только свои работы, не шаблонные!!!! Итак, сайт по продаже он-лайн курсов, стиль - дорогой минимализм (не в плане оплаты). Главная, О нас, Курсы, Описание ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Есть "готовый" дизайн главной в корале, нужно его перерисовать в вектор (фотошоп а лучше в скетч). Слово готовый в ковычках потому, что нужно будет немного доработать. Совсем малость)Завершен6 лет назад
Есть сайт mamaya.by, на этом шаблоне будет еще один магазин делаться на тему детских качелей, горок и т.п. Нужно подготовить основные картинки для нового магазина, а именно: 1) три картинки для слайдера (размер 2560х350px, формат JPG). На темы: ...Завершен6 лет назад
Требуется дизайн для интернет магазина электроники. Необходимы следующие страницы: - Главная - Список товаров - Карточка товара Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина. Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета. От ...Завершен6 лет назад
Необходимо создать дизайн шаблона на станкостроительную и металургическую тематику. После утверждения дизайна создать шаблон для CMS Joomla или WP. Интересны цены и сроки. Спасибо. ДмитрийДизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика: услуги по продажам Сроки: до 5 июля Приоритет исполнителям уже работавшим с данной тематикой. Прикрепляйте свои работы (портфолио). Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад