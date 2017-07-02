Нужен дизайн для wordpress блога

Добрый день!

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Основная и мобильная версия. Предусмотреть два режима работы: блог (статьи в хронологическом порядке) и сайт (разнесены по рубрикам).

Коротко о задаче: есть готовый и функционирующий несколько месяцев блог. Тематика блога - Турция, как страна для путешествий.

Нужно ознакомиться с содержанием существующего блога и разработать новый дизайн - отвечающий современным требованиям, легкий, минималистичный, с достаточным количеством рекламных мест.

От дизайнера требуется хорошее понимание современных отечественных и зарубежных тенденций в сайтах соответствующей тематики, творческий и инициативный подход в вопросе создания популярного и узнаваемого блога-сайта про Турцию.

Срок выполнения работы: 2-3 недели.

Хорошее и своевременное выполнение работы - отзыв и рекомендация в блогосфере.

Жду ваших предложений. Спасибо!