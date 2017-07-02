Нужен дизайн для wordpress блога

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки665 просмотров
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Добрый день! 

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. 

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, 

главной страницы и внутренней.

Основная и мобильная версия. Предусмотреть два режима работы: блог (статьи в хронологическом порядке) и сайт (разнесены по рубрикам).

Коротко о задаче: есть готовый и функционирующий несколько месяцев блог. Тематика блога - Турция, как страна для путешествий.

Нужно ознакомиться с содержанием существующего блога и разработать новый дизайн - отвечающий современным требованиям, легкий,  минималистичный, с достаточным количеством рекламных мест.

От дизайнера требуется хорошее понимание современных отечественных и зарубежных тенденций в сайтах соответствующей тематики, творческий и инициативный подход в вопросе создания популярного и узнаваемого блога-сайта про Турцию.

Срок выполнения работы: 2-3 недели. 

Хорошее и своевременное выполнение работы - отзыв и рекомендация в блогосфере.

Жду ваших предложений. Спасибо! 

WordPress
6 лет назад
i105568
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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