Нужен дизайн для wordpress блога

Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то ...
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Добрый день!
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней.
Основная и мобильная версия. Предусмотреть два режима работы: блог (статьи в хронологическом порядке) и сайт (разнесены по рубрикам).
Коротко о задаче: есть готовый и функционирующий несколько месяцев блог. Тематика блога - Турция, как страна для путешествий.
Нужно ознакомиться с содержанием существующего блога и разработать новый дизайн - отвечающий современным требованиям, легкий, минималистичный, с достаточным количеством рекламных мест.
От дизайнера требуется хорошее понимание современных отечественных и зарубежных тенденций в сайтах соответствующей тематики, творческий и инициативный подход в вопросе создания популярного и узнаваемого блога-сайта про Турцию.
Срок выполнения работы: 2-3 недели.
Хорошее и своевременное выполнение работы - отзыв и рекомендация в блогосфере.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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