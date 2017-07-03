Разработать дизайн интернет-магазина обуви

На движке есть определённое количество внешних и страниц кабинета, которые надо отрисовывать. Все детали и примеры при личном общении. Подойдёт дизайнер с пониманием как работают сайты и хотя бы небольшим портфолио. В месяц по 3-4 проекта. 1 неделя на ...