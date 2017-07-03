Разработать дизайн интернет-магазина обуви

Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то ...
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Добрый день!
Нам необходим первоклассный адаптивный дизайн для обувного интернет-магазина. Начать необходимо будет с прототипа, над которым мы поработаем совместно (и сторона разработчиков, и сторона клиента будут вовлечены; потребуется несколько встреч в Киеве). Все детали будут переданы заинтересовавшим исполнителям.
Спасибо!
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