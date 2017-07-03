Красивый и современный дизайн для сайта

На движке есть определённое количество внешних и страниц кабинета, которые надо отрисовывать.

Все детали и примеры при личном общении.

Подойдёт дизайнер с пониманием как работают сайты и хотя бы небольшим портфолио.

В месяц по 3-4 проекта.

1 неделя на 1 проект.

В среднем 15 страниц.

Важно постоянная связь для ежедневных обсуждений о проделанной работе.

Врятли выйдет сочетать с чем то ещё, особенно пока не возникнет понимание интерфейса кабинета и концепции проектов.