Оформление главной страницы сайта агенства знакомств

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок268 просмотров
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Требуется спокойная и солидная главная страница сайта www.oblaka.de. Без изысков и ошеломлений. Верстка должна быть удобной для телефонов. Сайт предназначен для пользователей среднего и более возарста. Ожидаю описание дизайна или упрощенный эскиз и предложение цены и срока. На предоплату не согласен.

6 лет назад
Gleohan
56 летГермания
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Santropal
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
1 день
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