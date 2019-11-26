😻 UI / 🧠 UX

﻿Вместе мы сделаем отличный продукт, так как я подхожу к проекту максимально компетентно. Погружаясь в суть Вашего продукта, анализируя потребителя и пользователя, проводя разбор от посещения сайта до конечного решения.

﻿Для лучшего понимания друг друга мы проведем интервью, где разберем все о Вашем бизнесе, чтобы добиться максимально продуктивного результата. И, конечно же, я сделаю для Вас интерактивный прототип и Вы сами убедились в удобстве приготовленного продукта!

Используемые программы:

- Figma

- Photoshop

- Sketch App

- Principle

- AE

- Illustrator

Всегда на связи +79268890196