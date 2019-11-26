Сергей Васильков SantropalSantropal
27 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
😻 UI / 🧠 UX
Вместе мы сделаем отличный продукт, так как я подхожу к проекту максимально компетентно. Погружаясь в суть Вашего продукта, анализируя потребителя и пользователя, проводя разбор от посещения сайта до конечного решения.
Для лучшего понимания друг друга мы проведем интервью, где разберем все о Вашем бизнесе, чтобы добиться максимально продуктивного результата. И, конечно же, я сделаю для Вас интерактивный прототип и Вы сами убедились в удобстве приготовленного продукта!
Используемые программы:
- Figma
- Photoshop
- Sketch App
- Principle
- AE
- Illustrator
Всегда на связи +79268890196
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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- UI _ Сайт-превью для приложения500 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Все супер. Четко и без лишних вопросов. Правок не потребовалось. Приятно было поработать)) Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Небольшая задача, вопросов не возникло, сделали все быстро и хорошо!
$350
10 баллов
4 года назад
Быстро, качественно, круто!
Ответный отзыв
Топ заказчик, все объяснил, прислушивался к мнению исполнителя, сделали качественный продукт.
$50
10 баллов
4 года назад
Быстро, качественно, круто!
Ответный отзыв
Топ заказчик, все объяснил, прислушивался к мнению исполнителя, сделали качественный продукт.
$10
10 баллов
4 года назад
Всё хорошо. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Все супер
$30
10 баллов
4 года назад
Прекрасно выполнил заказ. С момента заказа до исполнения работы прошло 4 часа. Работает добросовестно, пытается сделать максимально хорошо. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, внятно ставит задачу, объясняет тонкости и прислушивается ко мнению исполнителя. Разве не прелесть? Советую к сотрудничеству!
Дизайн сайтов
13 отзывов
$7/час
от $120от 3 дней
нет рейтинга