Santropal

Сергей Васильков Santropal

 
27 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128571; UI / &#129504; UX

  ﻿Вместе мы сделаем отличный продукт, так как я подхожу к проекту максимально компетентно. Погружаясь в суть Вашего продукта, анализируя потребителя и пользователя, проводя разбор от посещения сайта до конечного решения.

﻿Для лучшего понимания друг друга мы проведем интервью, где разберем все о Вашем бизнесе, чтобы добиться максимально продуктивного результата. И, конечно же, я сделаю для Вас интерактивный прототип и Вы сами убедились в удобстве приготовленного продукта!

Используемые программы:

- Figma

- Photoshop 

- Sketch App

- Principle

- AE

- Illustrator

Всегда на связи +79268890196

FigmaIllustratorPhotoshopSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Логотип + фавикон
Все супер. Четко и без лишних вопросов. Правок не потребовалось. Приятно было поработать)) Настоятельно рекомендую!
Небольшая задача, вопросов не возникло, сделали все быстро и хорошо!
Ответный отзыв
direct-nick
Николай 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$350
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта с 0 для компании по управлению проектами/стартапами
Быстро, качественно, круто!
Топ заказчик, все объяснил, прислушивался к мнению исполнителя, сделали качественный продукт.
Ответный отзыв
direct-nick
Николай 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн "незавершенного, но рабочего проекта" магазина атрибутики
Быстро, качественно, круто!
Топ заказчик, все объяснил, прислушивался к мнению исполнителя, сделали качественный продукт.
Ответный отзыв
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нарисовать баннер на Чёрную пятницу
Всё хорошо. Спасибо за работу
Все супер
Ответный отзыв
texas-holdem
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать легкий редизайн сайта на конструкторе
Прекрасно выполнил заказ. С момента заказа до исполнения работы прошло 4 часа. Работает добросовестно, пытается сделать максимально хорошо. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Прекрасный заказчик, внятно ставит задачу, объясняет тонкости и прислушивается ко мнению исполнителя. Разве не прелесть? Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
13 отзывов
$7/час
от $120от 3 дней
нет рейтинга