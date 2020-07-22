Логотип + фавикон

$5
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Завершен18 заявок474 просмотра

Поменять в логотипе название на TL ZELENOGRAD

Логотип двух видов, для шапки и подвала. 

Исходников нет. 

Фавикон желто-черный в тонкой рамочке с двумя буква ТL

https://tlzelenograd.ru/

5 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Santropal
Сергей 
29 лет
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4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Все супер. Четко и без лишних вопросов. Правок не потребовалось. Приятно было поработать)) Настоятельно рекомендую!
Небольшая задача, вопросов не возникло, сделали все быстро и хорошо!

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