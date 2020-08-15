Разработать логотип

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Завершен20 заявок598 просмотров

Необходимо разработать логотип для турбазы.

5 лет назад
Asgunin
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$41
4 дня
Елена отличный дизайнер! Работу выполнила в срок и качественно. Однозначно ее рекомендую!
Было легко и просто работать: чёткая постановка задачи, понятные правки, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада новым проектам!

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