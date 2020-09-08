Векторные иллюстрации, авторские рисунки в любом стиле
Владею Photoshop, Illustrator, Corel. Креативные решения, быстрое исполнение и доброжелательность!)
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Прекрасная художница. Чудесно рисует и делает даже больше, чем договаривались.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Вежливый и порядочный человек. Было приятно поработать)
$25
10 баллов
3 года назад
Очень талантливый специалист, помогла во всем в чем я даже сама не понимала. Сделала отличную вывеску.
Ответный отзыв
Оплата в срок, четкие задачи и вежливое общение. Было приятно с вами поработать)