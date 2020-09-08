snowdove

Снежана Голубева snowdove

 
22 годаРоссия/Альметьевск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Векторные иллюстрации, авторские рисунки в любом стиле

Владею Photoshop, Illustrator, Corel. Креативные решения, быстрое исполнение и доброжелательность!)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dmotion
Андрей 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создать рисунок
Прекрасная художница. Чудесно рисует и делает даже больше, чем договаривались.
Отличный заказчик! Вежливый и порядочный человек. Было приятно поработать)
Ответный отзыв
guest_15981110191314
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Рыбный магазин
Очень талантливый специалист, помогла во всем в чем я даже сама не понимала. Сделала отличную вывеску.
Оплата в срок, четкие задачи и вежливое общение. Было приятно с вами поработать)
Ответный отзыв