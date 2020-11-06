Привет, я Веб-дизайнер, создаю продающие, креативные сайты под ключ, разрабатываю логотипы и фирменный стиль, занимаюсь SEO и SMM продвижением.

Работаю на платформах tilda, figma, отношусь ответственно к задаче и стараюсь выполнить ее в максимально короткие сроки( сайты до 2-х недель, логотипы от 1 до 3-х дней).

Создаю логотипы, фирменный стиль для сайтов уже более 2-х лет, каждому клиенту представляю 3 варианта логотипов на выбор.