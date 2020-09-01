Сергей Винокуров attorney1844attorney1844
55 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Патентный поверенный РФ № 1844
Патентный поверенный рег. номер Роспатента № 1844.
Специализации:
- Товарные знаки и знаки обслуживания;
- Промышленные образцы;
- Программы для ЭВМ, БД, ТИМС;
Профессиональная проверка охраноспособности, в т. ч. поиск товарных знаков и заявок, которые могут быть признаны сходными до степени смешения с вашим обозначением и препятствовать его регистрации.
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Портфолио
- Зарегистрированные товарные знаки136 просмотров
- Патентный поверенный109 просмотров