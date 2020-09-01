Патентный поверенный РФ № 1844

Патентный поверенный рег. номер Роспатента № 1844.

Специализации:

- Товарные знаки и знаки обслуживания;

- Промышленные образцы;

- Программы для ЭВМ, БД, ТИМС;

Профессиональная проверка охраноспособности, в т. ч. поиск товарных знаков и заявок, которые могут быть признаны сходными до степени смешения с вашим обозначением и препятствовать его регистрации.