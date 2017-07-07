Отрисовать и сверстать Html письмо

$10
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок459 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Необходимо отрисовать и свестать Html письмо для емеил рассылки.

Образец письма во вложении, psd исходников не осталось.

Выдумывать не чего не надо, сделать по образцу.

HTML
6 лет назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
StepanEkb
Степан 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Степан, в процессе всей работы был на связи. Все хорошо, работу выполнил качественно. Были небольшие задержки со сроками вызванные погодными условиями. Будем работать дальше
Иван вежливый заказчик, все говорит по делу. Мне было приятно с ним работать, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Красивый и современный дизайн для сайта

    $150

    На движке есть определённое количество внешних и страниц кабинета, которые надо отрисовывать.  Все детали и примеры при личном общении. Подойдёт дизайнер с пониманием как работают сайты и хотя бы небольшим портфолио. В месяц по 3-4 проекта. 1 неделя на ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн интернет-магазина обуви

    $3000

    Добрый день! Нам необходим первоклассный адаптивный дизайн для обувного интернет-магазина. Начать необходимо будет с прототипа, над которым мы поработаем совместно (и сторона разработчиков, и сторона клиента будут вовлечены; потребуется несколько встреч в Киеве). Все детали будут ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн простой страницы для проекта

    $15

    Добрый день! Стартует новый проект, ищем дизайнера с креативным мышлением. Прошу выслать свой дизайн одной странички, можно без слоев, нам важен Ваш подход. Сайт рассчитан на разные возрастные группы. Основная задача проекта – оказание услуг без ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Landing page. Адаптивная верстка.

    $50

    Добрый день, Необходимо сверстать в Html+css, сделать адаптивную верстку, прикрутить php обработчик. Особенность - наличие видеофона на 1 экране. Все пояснения по верстке лендинга смотрите в скриншоте Шаблон в PSD Срок выполнения 2-3 дня

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Посадочная страница по контенту. Тематика: "Антицеллюлитная программа"

    Необходимо разработать дизайн, можно адаптировать макет. Вот хороший пример https://www.weblancer.net/users/Bogdanovskaya/portfolio/dizajn-sajtov-9/chocolate-slim-landing-page-2081943/ только нужно сделать более в тематике косметологии и медицины: https://st.weblancer.net/download/2800537/?detailed=1 http://od.epil.elos.ua/ Цветовая палитра: http://html.it-shark.net/ Также нужно раскроить и реализовать по ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1l741Z1UgEkbqaftomUOZoukbR8_x8V51yYQFqbnP-Xs

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оформление главной страницы сайта агенства знакомств

    Требуется спокойная и солидная главная страница сайта www.oblaka.de. Без изысков и ошеломлений. Верстка должна быть удобной для телефонов. Сайт предназначен для пользователей среднего и более возарста. Ожидаю описание дизайна или упрощенный эскиз и предложение цены ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг сайт подарочных карт

    Приветствую! Нужно полностью сменить дизайн и структуру сайта [url=http://bace.ru]http://bace.ru[/url] на Ваше усмотрение Необходимо 3 версии дизайна (под компьютер, планшет, мобильный) Подразумевается стиль сайта красочный, информативный, надежный в сфере финансов. Информация в блоках сайта остается такая же, но сами ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивный дизайн 6 страниц сайта, по прототипу и контенту.

    $530

    Требуется разработка адаптивного дизайна 6 страниц, по прототипам:   Главная: [url=https://yadi.sk/i/e_AfSZzm3KcRF7]yadi.sk/i/e_AfSZzm3KcRF7[/url]  Каталог: [url=https://yadi.sk/i/CzLeV1YR3KcRFC]yadi.sk/i/CzLeV1YR3KcRFC[/url]  О компании: [url=https://yadi.sk/i/KPMIywl-3KcREw]yadi.sk/i/KPMIywl-3KcREw[/url]  Прайс-лист: [url=https://yadi.sk/i/k0rp3jZy3KcREz]yadi.sk/i/k0rp3jZy3KcREz[/url]   Контакты: [url=https://yadi.sk/i/yr5oPotO3KcRFE]yadi.sk/i/yr5oPotO3KcRFE[/url]   Страница продукции: [url=https://yadi.sk/i/AV0aFvSF3KcREs]yadi.sk/i/AV0aFvSF3KcREs[/url]  Дизайн нужно сделать лучше, чем на прототипе. Расположение блоков, структуру и наполнение оставляем. Все остальное, что касается дизайна, меняем.   Контент (фото + тексты) предоставляется.   Тип сайта:   Корпоративный сайт для ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн для wordpress блога

    Добрый день!  Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.  Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,  главной страницы и внутренней. Основная и мобильная версия. Предусмотреть два режима работы: блог (статьи в хронологическом порядке) и сайт ...

    WordPress
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад