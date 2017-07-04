Будем продавать один предмет – мароллер.

В интернете уже есть подобный одностраничник, и даже сайт (набрать марроллер в гугл и яндекс)

Разница в том,мы были первые, кто привез массажер в Россию, как дополнительный инструмент к тренингу по речи и движению.

Так что мы помимо продаж, мы производим и обучение.

Наполнение сайта (материал), логотип компании, картинки у нас есть, нужно придать этому более продаваемый вид. Предложения и дополнения приветствуются.

Целевая аудитория: универсальная.

Пожелания: не кричаще, не агрессивно, не навязчиво.

достойно, красиво, убедительно.

Планируем продажи по всей России.Необходима удобная, простая и ясная система взаимодействия с покупателями.

Требуется помощь в выборе CMS.

Сроки выполнения заказа: не срочно, и недорого