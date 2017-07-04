Нарисовать дизайн Landing Page

На движке есть определённое количество внешних и страниц кабинета, которые надо отрисовывать. Все детали и примеры при личном общении. Подойдёт дизайнер с пониманием как работают сайты и хотя бы небольшим портфолио. В месяц по 3-4 проекта. 1 неделя на ...
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Здравствуйте.
Нужно нарисовать красивый, креативный дизайн Landing Page
Пример http://xn--80aaas0adp7as7bh.xn--j1amh/
Рисовать под сетку Bootstrap
Оплата только после принятия заказчиком чернового варианта (если ему понравится что ему делают)
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