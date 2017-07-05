Адаптивный дизайн лендинга для лизингового брокер

$125
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок325 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

От вас требуется:

-знание принципов юзабилити вебсайтов

-умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн)

-четкая организация рабочего процесса

-соблюдение дедлайнов

-ответственность и доступность

-настрой на долгосрочное сотрудничество

Понятная структура проекта с иерархией файлов, осмысленными названиями и комментариями для верстальщика.

Количество правок - до трех итераций.

Контроль сборок - после утверждения правок они должны быть внесены в весь проект и предоставлена новая сборка с актуальными изменениями. 

Поменяли цвет формы или шрифт кнопок - обновили все формы и все кнопки на всех страницах проекта с этой формой и выкатили новую сборку.

Дизайн - адаптивный, то есть адаптация под стандартные 3 варианта устройств: мобильные, планшеты, декстоп (сетка бутстрап).

Обязательно посмотрите в приложении Описание блоков сайта, навигации и функционала - будете понимать фронт работ и оцените время исполнения. Также там указан список сайтов, на внешний вид которых можно ориентироваться.

Как мы будем работать.

1) Созвон, согласование всех элементов ТЗ

2) Создание наброска сайта - какие блоки, где располагаются, какой контент содержат (на бумаге или в удобной программе)

Оплата 25% (или услуги гаранта)

3) Согласование и внесение правок в набросок

4) Отрисовка первой версии

Оплата 25% (или услуги гаранта)

5) Первая сырая версия не позднее чем через 50% времени (т.к. 50% нужно еще на корректировки и правки)

6) Работа с правками

7) Сдача

Оплата 50% (или услуги гаранта)

8) Обмен отзывами

Срок на изготовление - 8 дней.

Оплата

Оплата 25% после создания наброска, 25% после первой версии и 50% при завершении.

Штрафы 5% от общей суммы за каждый день просрочки по вине дизайнера.

Бонус за время: +5% от общей суммы если закончим за 7 дней, +10% если закончим за 6 дней.

Мы со своей стороны обязуемся быстро реагировать (вы не потеряете в скорости из-за нас) и давать адекватную обратную связь, своевременно проводить оплату, оставить хороший отзыв при плодотворном сотрудничестве. Хочу обратить ваше внимание, что мы нацелены на долгосрочное сотрудничество в будущих проектах.

Ждем ваших откликов.

1) Пожалуйста, предоставьте ссылки на свои последние лендинги, если есть похожей тематики,  то ещё лучше (ссылки необходимы для удобного осмотра ваших работ).

2) Кто из вышеназванных может вас порекомендовать?

И пожалуйста, напишите в начале вашего сообщения Золтан-победитель, чтобы было понятно, что вы прочли все до конца. Отклики без фразы Золтан-победитель будут проигнорированы.

Все общение до созвона просьба вести здесь.

Дизайн лендинга
6 лет назад
Alex-context
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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